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وفاة 13 كل دقيقة ومجاعة بـ2030.. 6 أسباب تجبر العالم على مواجهة تلوث الهواء

الخميس، 06 يونيو 2019 12:48 م
وفاة 13 كل دقيقة ومجاعة بـ2030.. 6 أسباب تجبر العالم على مواجهة تلوث الهواء تلوث الهواء
كتبت آية دعبس

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بدون الهواء لا توجد حياة، لهذا خصص العالم هذا العام احتفاليته بيوم البيئة العالمى لتسليط الضوء على أهمية مواجهة تلوث الهواء، والحد من العوامل المؤدية له، تحت شعار "مواجهة تلوث الهواء".
 
وهناك عدة أسباب رئيسية تجعل مشاركة دول العالم كله فى تلك الحملة أمرا مهما، ويصل إلى حدّ الإجبار، أهمها:
 
1- تلوث الهواء يسهم فى انتشار الأمراض، خاصة الربو وأمراض الجهاز التنفسى، وأمراض القلب، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حوالى 7 ملايين حالة وفاة مبكرة بسبب تلوث الهواء، أى أنه يؤدى إلى وفاة 13 شخصا كل دقيقة. 
 
2- فى الغالب ينجم التلوث فى المنازل عن الوقود وأنظمة التدفئة والطهى، والانبعاثات الصادرة عنها. والمشكلة أن الأجهزة المناسبة لمواجهة التلوث مرتفعة التكلفة، وبالتالى تلجأ الأسر ذات الدخل المنخفض إلى بدائل ملوثة، وتقول منظمة الصحة العالمية إن 3.8 مليون شخص حول العالم يموتون سنويًّا بسبب التعرض لتلك الملوّثات. 
 
3- أكدت منظمة الصحة العالمية أن 97% من المدن منخفضة ومتوسطة الدخل، التى يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة، لا تُلبّى الحدّ الأدنى من مستويات جودة الهواء، ما يتسبب فى وفاة حوالى 7 ملايين شخص بسبب الأمراض المُرتبطة بتلوث الهواء كل عام فى آسيا والمحيط الهادئ.
 
4- قصر طول الأطفال يجعلهم أكثر تأثرا بالتلوث الناجم عن عوادم السيارات، وكل المُلوّثات القريبة من مستوى الأرض، حتى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هناك 600 ألف طفل يموتون مُبكّرًا كل عام بسبب تلوّث الهواء.
 
5- وفق بيانات صادرة عن البنك الدولى، فإن تلوث الهواء يُكلف الاقتصاد العالمى أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكى كل عام، لحساب تكاليف الرعاية.
 
6- من المتوقع أن يُخفض تآكل طبقة الأوزون غلة المحاصيل الأساسية بنسبة 26% بحلول العام 2030، ما سيخلق تحديات قاسية للأمن الغذائى وتوفير الطعام لملايين البشر.
 

تلوث الهواء

يوم البيئة العالمى

خطر تلوث الهواء

تاثير تلوث الهواء

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