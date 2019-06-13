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اضرار الافراط فى تناول البروتين منها قلة التركيز

الخميس، 13 يونيو 2019 02:00 ص
اضرار الافراط فى تناول البروتين منها قلة التركيز الإفراط فى تناول البروتين - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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البروتين من أهم العناصر الغذائية في نظامك الغذائي اليومي، ويوجد بشكل أساسى فى اللحوم الحمراء، ومن فوائده أنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء والحصول على الطاقة وبناء وإصلاح العضلات وتعزيز المناعة، وعلى الرغم من فوائد البروتين إلا إن له أضرار عند الافراط فى تناوله، فى هذا التقرير نتعرف على اضرار الافراط فى تناول البروتين، وفقاَ لموقع RD.

اضرار الافراط فى تناول البروتين
 

سوء المزاج من اضرار الافراط فى تناول البروتين
سوء المزاج من اضرار الافراط فى تناول البروتين

سوء المزاج
 

عندما نتناول الكثير من البروتين، فإننا لا نتناول في كثير من الأحيان ما يكفي من الكربوهيدرات، كما هو الحال في النظم الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أو عالية البروتين، وعقولنا تعمل بالفعل على السكر من تلك الكربوهيدرات الذى يساعد على تحسن المزاج، يمكنك الوصول إلى الكربوهيدرات المعقدة مثل الفواكه والزبادي والأرز البني ودقيق الشوفان الكامل لتعويض نقص الكربوهيدرات.

اضرار الافراط فى تناول البروتين ضباب الدماغ
اضرار الافراط فى تناول البروتين ضباب الدماغ

 ضباب الدماغ وعدم التركيز
 

قد يكون الإفراط فى البروتين في نظامك الغذائى الذي يتسبب في عدم قدرتك على التركيز والنسيان وعدم القدرة على التفكير، وهذه الحالة تسمى "ضباب الدماغ"،  لأن عجز السكر في الدماغ يمكن أن يتسبب في تقلص عقلك بالفعل، والإفراط في تناول البروتين يعني أنك قد تقلل الكربوهيدرات التى هي المصدر الرئيسي للطاقة في الدماغ، وبدون ما يكفي ، سيكون من الصعب التركيز.

زيادة الوزن من اضرار الافراط فى تناول البروتين
زيادة الوزن من اضرار الافراط فى تناول البروتين

زيادة الوزن
 

على الرغم من أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يرضي جوعك، لكن إذا أفرطت فى تناول البروتين يزداد الدهون والسعرات الحرارية فى طعامك، بمرور الوقت ، سيؤدي الكثير من السعرات الحرارية الزائدة إلى زيادة الوزن.

مشاكل فى الجهاز الهضمى
 

زيادة كمية البروتين فى طعامك يجعلك تواجه مشاكل في الجهاز الهضمي والإمساك، لذا يمكنك أن تتناول الألياف بجانب البروتين، ويمكن تناول 25 جراماً من الألياف يوميًا من الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالبروبايوتيك مثل: الزبادى واللبن الرايب في الحفاظ على المسار الصحيح لعملية الهضم.

اضرار الافراط فى البروتين منها العطش
اضرار الافراط فى البروتين منها العطش

الشعور بالعطش
 

الرغبة المستمرة في شرب الماء دليل على أنك تتناول الكثير من البروتين، وسبب الجفاف هو عمل كليتيك على العمل الإضافي لإزالة البروتين الزائد بالإضافة إلى نفايات النيتروجين من استقلاب البروتين، لذلك يمكنك التبول أكثر مما يمكن أن يسبب مشاكل فى الكلى.


اضرار الافراط فى تناول البروتين

اضرار الافراط فى اكل البروتين

البروتين

اطعمة تحتوى على البروتين

اضرار البروتين

فوائد البروتين

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