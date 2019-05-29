البروتين.. لماذا يوجد فى البول ودلالة ارتفاع مستوياته فى التحليل

كتبت إيناس البنا

عندما يقوم الطبيب بتشخيص مرض ما قد يطلب منك تحليل للبول والذى قد يوضح نسبة البروتين، ولكن لماذا قد يوجد البروتين فى البول.

في الأشخاص الأصحاء، يمكن أن تؤدي الحمى والضغط النفسي والتمرينات الشديدة إلى زيادة مستويات البروتين في البول مؤقتًا، وفقًا للجمعية الأمريكية للكيمياء السريرية على موقع " reference" ، فأن مستويات البروتين غير الطبيعية قد تشير أيضًا إلى تلف الكلى بسبب مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

الكلى السليمة تمنع البروتين من الظهور في البول، عندما تظهر كميات غير طبيعية من البروتين في اختبار البول، يمكن للطبيب فحص ضغط الدم ووظائف الكلى، في حالة الاشتباه في مرض الكلى.

تختلف علاجات مستويات البروتين غير الطبيعية بناءً على السبب الأساسي، وتشمل العلاجات الأدوية وتغيير نمط الحياة ، مثل فقدان الوزن والإقلاع عن التدخين .



البروتين فى البول

ارتفاع نسبة البروتين فى الدم

النسبة العالية من البروتين في البول قد تنذر بإصابة الشخص بمرض الكلي ، ولكن قد تشمل الأسباب الأخرى تراكم البروتينات الشاذة في الأعضاء المسماة الداء النشواني، والسكر، وارتفاع ضغط الدم ، ومرض فقر الدم المنجلي، و قد ينجم البروتين المرتفع أيضًا عن سرطان الدم أو الذئبة أو أمراض القلب أو الحمل.

ترشح الكلى النفايات من الدم وتحفظ البروتينات، ولكن عندما تسمح بعض الاضطرابات بالبروتينات بالمرورعبر الكليتين إلى البول، يُطلق عليه اسم بروتينية .

قد تشير زيادة كميات البروتين في بول مريض السكر إلى تلف الكلى، ومع ذلك، فإن ارتفاع مستويات البروتين مؤقتًا ليست غيرعادية ويمكن أن تحدث بعد ممارسة قوية أو حمى أو مرض، أو مع التعرض للحرارة أو البرودة.