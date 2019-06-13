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إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج بعد قبول الاستئناف على حبسهما 45 يوماً

الخميس، 13 يونيو 2019 02:43 م
إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج بعد قبول الاستئناف على حبسهما 45 يوماً منى فاروق وشيما
كتبت أمنية الموجى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف  كل من شيما الحاج، ومنى فاروق،  المقدم على قرار حبسهما 45 يوماً بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.

 

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى.

 

وكنت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.

 

 


اخلاء سبيل منى فاروق

منى فاروق وشيما الحاج

حبس منى فاروق

محكمة جنايات القاهرة

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