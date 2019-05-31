باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة..قمة مكة: نتضامن ضد تدخلات إيران ونتمسك بقراراتنا بخصوص فلسطين.. بيونج يانج تعدم مبعوثها النووى لواشنطن.. اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

ذكرت صحيفة كورية جنوبية، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أعدمت مبعوثها النووى إلى الولايات المتحدة ضمن حملة تطهير شملت مسئولين قادوا المفاوضات لعقد قمة بين الزعيم كيم جونج أون، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انتهت بالفشل، وقال صحيفة تشوسون إلبو، نقلا عن - مصدر لم تسمه على دراية بالأمر - إن كيم هيوك تشول أعدم، فى مارس، فى مطار ميريم، فى بيونجيانج، مع أربعة مسئولين بوزارة الخارجية بعد اتهامهم جميعا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

الزعيم كيم جونج أون

الدستور القطرى يسمح بتشريعات تخالف الشريعة الاسلامية

ينص الدستور القطرى فى مادتة الأولى على اعتبار الشريعة الاسلامية ، مصدرا يتساوى مع باقى المصادرالأخرى للتشريع، ووفقا للمستشارعماد أبو هاشم المنشق عن مجموعة قضاة البيان الاخوانية ، فانه لا يوجد فى الدستور القطرى نصا يقطع بانتمائها للأمة الإسلامية .

أمير قطر تميم بن حمد

بيان قمة مكة: نتضامن فى وجه تدخلات إيران ونتمسك بقراراتنا بخصوص فلسطين

أدان البيان الختامى للقمة العربية الطارئة، الذى أعلنه أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، العمليات التي قامت بها الميليشيات الحوثية على السعودية، وإطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من اليمن على السعودية.

وأكد البيان على تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية، وإدانة تدخلات إيران في شؤون البحرين ودعم الجماعات الإرهابية فيها.

قمة مكة المكرمة

سيارة مفخخة تستهدف قافلة أمريكية فى كابول وسقوط 10 جنود أمريكيين

قال مسئولون أفغان إن سيارة ملغومة استهدفت قافلة أمريكية فى العاصمة كابول، اليوم الجمعة، مما أدى سقوط 10 ضحايا من الجنود الأمريكيين وإصابة أربعة آخرين. روسيا واليابان تتفقان على عدم الكشف عن مفاوضات السلام بين البلدين يستعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، لعقد اجتماع قمة فى 29 يونيو المقبل، عندما يزور بوتين اليابان لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين، ولكن لن تعلن موسكو وطوكيو تفاصيل مفاوضات السلام الروسية اليابانية. اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين عثر علماء آثار صينيون على مقبرة تضم مجموعة كبيرة من القبور القديمة وأكثر من 300 مادة جنائزية فى مقاطعة يونان جنوب غربى الصين ،وقال الباحث المساعد فى معهد يونان للآثار الثقافية وعلم الآثار"كانج لى هونج" – فى تصريحات اليوم - إن المقبرة تمتد على مساحة حوالى 6000 متر مربع، وتقع تحت محطة طاقة كهرومائية فى حوض نهر جينشا بمقاطعة يونان، مشيرا إلى أن العلماء عثروا على أكثر من 300 مادة جنائزية من 550 مقبرة شملت فخاريات وأدوات حجرية ونقودا قديمة مصنوعة من الصدف. مسيرات طلابية بهايتى لمناهضة التدخين فى اليوم العالمى لمكافحة التبغ شهدت العديد من المناطق بهايتى مسيرات بين طلاب المدارس وغيرهم، لمناهضة التدخين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة التبغ، وقالت منظمة الصحة العالمية إن التبغ خطر بالغ يحيط بالمدخن وغير المدخن، إذ يحصد أرواح أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا.

طلاب يشاركون فى اليوم العالمى لمكافحة التبغ مارابى يؤدى اليمين الدستورية كرئيس لوزراء بابوا غينيا الجديدة