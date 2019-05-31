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رئيس المجلس الانتقالى السودانى" يعلن وقوف بلاده مع الخليج

الجمعة، 31 مايو 2019 02:19 ص
رئيس المجلس الانتقالى السودانى" يعلن وقوف بلاده مع الخليج رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى عبدالفتاح البرهان
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أكد رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى عبدالفتاح البرهان وقوف الخرطوم بجانب دول الخليج العربى ضد الأعمال العدائية التى طالت السعودية والإمارات، وقال: "استهدفت تصرفات غير مسئولة المملكة العربية السعودية.. ويدين السودان هذه الأعمال"، معلنا وقوفه بجانب الأشقاء فى الخليج ضد هذه الأعمال العدائية أيا كان مصدرها، وتأييد كافة التدابير التى يتخذونها لمواجهة الاعتداءات.
وأضاف البرهان - خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة فى مكة المكرمة - أن السودان يقف مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وسوف يظل جزء من التحالف العربى فى اليمن، ويدعو إلى استئناف الحوار للحفاظ على وحدة البلاد.
وتابع : إن السودان يؤكد موقفه الراسخ الداعم للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة، بجانب الوصول إلى السلام في ليبيا وسوريا بناء على الحل السياسي.
وأشار البرهان إلى أن مجلسه يسعى إلى إجراء انتخابات ديمقراطية في السودان تشارك فيها كل القوى السياسية، لافتا إلى أن بلاده شهدت منذ ديسمبر حراكا شعبيا واسعا احتجاجا على أوضاع اقتصادية، وقاد الثورة شباب السودان واصطفوا أمام القيادة العامة للجيش، واتخذت القوات المسلحة قرارها بالانحياز لرغبتهم من أجل سودان جديد ينعم بالديمقراطية وترسيخ حكم القانون ووعدنا الشعب بسليمة السلطة عبر فترة زمنية محدودة تنتهي بانتخابات.


السودان

المجلس العسكرى الانتقالى السودانى

عبد الفتاح البرهان

القمة العربية الطارئة

أخبار العرب

عرب وعالم

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