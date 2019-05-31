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بيان قمة مكة: نتضامن فى وجه تدخلات إيران ونتمسك بقراراتنا بخصوص فلسطين

الجمعة، 31 مايو 2019 02:25 ص
بيان قمة مكة: نتضامن فى وجه تدخلات إيران ونتمسك بقراراتنا بخصوص فلسطين القمة العربية بمكة
إعداد - أحمد سامح

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أدان البيان الختامى للقمة العربية الطارئة، الذى أعلنه أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، العمليات التي قامت بها الميليشيات الحوثية على السعودية، وإطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من اليمن على السعودية.

وأكد البيان الختامى لقمة مكة العربية، بقصر الصفا فى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، على تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية، وإدانة تدخلات إيران في شؤون البحرين ودعم الجماعات الإرهابية فيها.

كما ندد البيان الختامى للقمة العربية الطارئة بمكة، بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وتأثيرها على وحدة سوريا، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.

وشدد البيان الختامى، على التمسك بقرارات القمة العربية السابقة بخصوص القضية الفلسطينية، وتحقيق أمن واستقرار المنطقة العربية.


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