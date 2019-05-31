معارض تركى: العاطلون فى بلادنا بلغوا 8.5 مليون نسمة

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قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض التركى ولى أغبابا إن العدد الفعلى للعاطلين عن العمل فى تركيا بلغ 8.5 مليون شخص، وهو رقم أكثر من عدد سكان 97 دولة.

وأضاف أغبابا -وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية- أن القضية التي يجب مناقشتها غير البطالة والفساد وجرائم العمل هى الراتب التقاعدى، حيث صار الراتب التقاعدى الذى يحصل عليه الموظف هو العائل الوحيد للكثير من السكان.

وتابع أن تركيا تواجه أخطر أزمة فى تاريخها، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى وضع أسوأ مما كان عليه الحال فى أزمتى 1994 و2001 الاقتصاديتين، وفى حال استمرت هذه الأزمة، فإن هذه الرقم سيتضاعف.