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صور.. مسيرات طلابية بهايتى لمناهضة التدخين فى اليوم العالمى لمكافحة التبغ

الجمعة، 31 مايو 2019 06:55 ص
صور.. مسيرات طلابية بهايتى لمناهضة التدخين فى اليوم العالمى لمكافحة التبغ
وكالات

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شهدت العديد من المناطق بهايتى مسيرات بين طلاب المدارس وغيرهم، لمناهضة التدخين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة التبغ.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التبغ خطر بالغ يحيط بالمدخن وغير المدخن، إذ يحصد أرواح أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا.

وحذرت المنظمة من أن تدخين التبغ ودخان التبغ غير المباشر يسبب أمراضًا خطيرة، مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الرئة، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والربو، والسُّل. ويعد دخان التبغ في حد ذاته نوعًا خطيرًا للغاية أكثر من تلوث الهواء.

السجائر-فى-أحد-الأكشاك-بهايتى
السجائر-فى-أحد-الأكشاك-بهايتى
حملة-لمقاطعة-التدخين-فى-أحد-الشوارع-بهايتى
حملة-لمقاطعة-التدخين-فى-أحد-الشوارع-بهايتى
سجائر
سجائر
سجائر-للبيع-فى-أحد-شوارع-هايتى
سجائر-للبيع-فى-أحد-شوارع-هايتى
طالبة-تشارك-بالمسيرات
طالبة-تشارك-بالمسيرات
طلاب-تشارك-فى-اليوم-العالمى-لمكافحة-التبغ
طلاب-تشارك-فى-اليوم-العالمى-لمكافحة-التبغ
طلاب-يحملون-اللافتات-ويهتفون
طلاب-يحملون-اللافتات-ويهتفون
علبة-سجائر
علبة-سجائر
فتيات-تشاركن-فى-حملة-مكافحة-التدخين
فتيات-تشاركن-فى-حملة-مكافحة-التدخين
مشاركة-من-الطلاب
مشاركة-من-الطلاب

 

 

 

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