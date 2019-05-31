صور.. مسيرات طلابية بهايتى لمناهضة التدخين فى اليوم العالمى لمكافحة التبغ

وكالات

شهدت العديد من المناطق بهايتى مسيرات بين طلاب المدارس وغيرهم، لمناهضة التدخين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة التبغ.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التبغ خطر بالغ يحيط بالمدخن وغير المدخن، إذ يحصد أرواح أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا.

وحذرت المنظمة من أن تدخين التبغ ودخان التبغ غير المباشر يسبب أمراضًا خطيرة، مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الرئة، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والربو، والسُّل. ويعد دخان التبغ في حد ذاته نوعًا خطيرًا للغاية أكثر من تلوث الهواء.