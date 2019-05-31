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روسيا واليابان تتفقان على عدم الكشف عن مفاوضات السلام بين البلدين

الجمعة، 31 مايو 2019 08:40 ص
روسيا واليابان تتفقان على عدم الكشف عن مفاوضات السلام بين البلدين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - أرشيفية
وكالات الأنباء

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يستعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، لعقد اجتماع قمة فى 29 يونيو المقبل، عندما يزور بوتين اليابان لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين، ولكن لن تعلن موسكو وطوكيو تفاصيل مفاوضات السلام الروسية اليابانية.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، للصحفيين عقب ختام لقائه بنظيره اليابانى تارو كونو، فى العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، "اتفقنا على عدم التعليق على المفاوضات بالتفصيل"، مضيفًا أنه عبّر لنظيره اليابانى - تماشيا مع هذا الاتفاق - عن رجائه بالإحجام عن إثارة الرأى العام اليابانى بشأن مفاوضات السلام بين اليابان وروسيا، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وتهدف المفاوضات التى تجريها روسيا واليابان إلى توقيع اتفاقية تنهى حالة الحرب بينهما، ولم توقع روسيا واليابان اتفاقية السلام بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لاستحالة تلبية شروط اليابان التى رأت أنه من الضرورى أن تعيد روسيا أربع جزر من جزر الكوريل (كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابومائى) التى حررتها القوات السوفيتية من الاحتلال اليابانى.

فيما لم تعلن اليابان تخليها عن مطلب استعادة هذه الجزر حتى الآن، بينما مازالت موسكو تؤكد التزامها بنتائج الحرب العالمية الثانية وسيادتها على جزر الكوريل.

 


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