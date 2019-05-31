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صور.. مارابى يؤدى اليمين الدستورية كرئيس لوزراء بابوا غينيا الجديدة

الجمعة، 31 مايو 2019 05:52 ص
صور.. مارابى يؤدى اليمين الدستورية كرئيس لوزراء بابوا غينيا الجديدة
وكالات

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أدى  جيمس مارابى اليمين الدستورية ليتولى منصب رئيس الوزراء فى بابوا غينيا الجديدة، بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية الناجمة عن طريقة إدارة ثروات البلاد الطبيعية.

وأصبح مارابى، والذى شغل من قبل منصب وزير المالية فى البلاد، رئيسا للوزراء بأغلبية ساحقة، إذ حصل على 101 صوت مقابل 8 فى البرلمان في العاصمة بورت مورزبى وذلك بعد يوم من استقالة بيتر أونيل، الذى ظل 7 أعوام فى المنصب، فى أعقاب عدم حصوله على دعم المجلس.

وحظى مارابي بدعم أعضاء حكومة أونيل ولكن لم يتضح على الفور إن كان سيحدث تغييرات على المستوى الوزاري أو السياسة. واستقال مارابي من منصب وزير المالية في أبريل بعد أن أثار تساؤلات حول صفقة للغاز مع شركة توتال الفرنسية.

ويعتقد أنصاره أنه قد يعيد النظر في الصفقة بعد توليه المنصب.
 
جانب من المراسم
جانب من المراسم
رئيس الوزراء الجديد مع رئيس البلاد
رئيس الوزراء الجديد مع رئيس البلاد
رئيس الوزراء الجديد يوقع على وثيفة بعد تسلمه الحكم
رئيس الوزراء الجديد يوقع على وثيفة بعد تسلمه الحكم

 


بابوا غينيا الجديدة

جيمس مارابى

شركة توتال الفرنسية

بورت مورزبى

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