سيارة مفخخة تستهدف قافلة أمريكية فى كابول وسقوط ضحايا

رويترز

قال مسئولون أفغان إن سيارة ملغومة استهدفت قافلة أمريكية فى العاصمة كابول، اليوم الجمعة، مما أدى لإصابة أربعة جنود أمريكيين وسقوط عدد آخر من الضحايا فى ثانى هجوم تشهده المدينة فى غضون يومين.

وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الذى جاء بعد يوم من إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم انتحارى خارج أكاديمية للتدريب العسكرى أسفر عن مقتل ستة على الأقل,

وذكر متحدث باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان أن السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أمريكية وأصيب أربعة جنود بجروح بسيطة، لكنه لم يخض فى التفاصيل، بينما وردت تقارير متضاربة عن العدد الإجمالى للخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم.

وقال متحدث أمنى أفغانى - طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا له التحدث لوسائل الإعلام - إن نحو 9 أشخاص قتلوا وأصيب 6 مدنيين فى الانفجار.