سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سيارة مفخخة تستهدف قافلة أمريكية فى كابول وسقوط ضحايا

الجمعة، 31 مايو 2019 08:47 ص
سيارة مفخخة تستهدف قافلة أمريكية فى كابول وسقوط ضحايا القوات الأمريكية - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئولون أفغان إن سيارة ملغومة استهدفت قافلة أمريكية فى العاصمة كابول، اليوم الجمعة، مما أدى لإصابة أربعة جنود أمريكيين وسقوط عدد آخر من الضحايا فى ثانى هجوم تشهده المدينة فى غضون يومين.

وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الذى جاء بعد يوم من إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم انتحارى خارج أكاديمية للتدريب العسكرى أسفر عن مقتل ستة على الأقل,

وذكر متحدث باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان أن السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أمريكية وأصيب أربعة جنود بجروح بسيطة، لكنه لم يخض فى التفاصيل، بينما وردت تقارير متضاربة عن العدد الإجمالى للخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم.

وقال متحدث أمنى أفغانى - طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا له التحدث لوسائل الإعلام - إن نحو 9 أشخاص قتلوا وأصيب 6 مدنيين فى الانفجار.

 

 

 


تفجير فى كابول

استهداف قافلة امريكية

انفجار فى كابول

تنظيم داعش

حركة طالبان

اخبار عالمية

اخبار العالم

اخبار افغانستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

الجمعة، 31 مايو 2019 07:39 ص

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن تفجير انتحارى فى كابول

الخميس، 30 مايو 2019 02:38 م

القوات الخاصة الأفغانية تحرر 32 شخصا من سجن لطالبان جنوبى البلاد

الخميس، 30 مايو 2019 02:23 م

صور.. انفجار فى العاصمة كابول بمحيط مركز تدريب عسكرى للقوات الأفغانية

الخميس، 30 مايو 2019 09:50 ص

مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش شرق أفغانستان جراء غارات جوية أمريكية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:22 ص

أفغانستان وروسيا يحتفلان بالذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:41 ص

مصادر أفغانية: مقتل مستشار رئيس الوزراء على أيدى مجهولين شمالى البلاد

الإثنين، 27 مايو 2019 01:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة