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أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات العيد الإضافية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات العيد الإضافية قطار - أرشيفية
كتب لؤى على
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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

 

 


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