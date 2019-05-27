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اعرف نتيجتك برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الإثنين، 27 مايو 2019 03:57 م
اعرف نتيجتك برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ستكون فى المدارس قريبا، وذلك بعدما اعتمدها محافظ القاهرة اليوم الاثنين بنسبة نجاح 82%.

وأضاف مدير التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم فور إعلانها فى المدارس قريبا، أو من خلال الإنترنت عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg، أو من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، وذلك بإدخال رقم الجلوس والحصول على بيان درجات.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/ 2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، من إجمالى 153 ألفا و126 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان هذا العام، نجح منهم 149 ألفا و932 طالبا وطالبة.

 


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نتيجة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الاعدادية بالقاهرة

لينك نتيجة الإعدادية


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