البنات فى المقدمة.. 99 طالبا وطالبة أوائل الإعدادية بالقاهرة (صور)

ينشر "اليوم السابع" نتيجة وصور أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة للعام الدراسى 2018/ 2019، إذ تمكن 99 طالبا وطالبة من الحصول على الدرجات النهائية فى كل المواد.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية اليوم الاثنين، بنسبة نجاح 82%، من إجمالى 153 ألفا و126 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان، نجح منهم 149 ألفا و932 طالبا وطالبة.

واعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.8%، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75%، وبلغت نسبة النجاح فى إعدادية الصم وضعاف السمع 97.6%، وفى المكفوفين 72.8%.

وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية فى المرتبة الأولى بنسبة نجاح 98.26%، تلتها إدارة غرب القاهرة التعليمية بنسبة 96.17%، وإدارة شبرا التعليمية بنسبة 96.10%.