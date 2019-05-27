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السيسى يوجه بدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الاقتصاد الرسمى

الإثنين، 27 مايو 2019 05:20 م
السيسى يوجه بدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الاقتصاد الرسمى السيسى يوجه بدمج المشروعات الصغير فى الاقتصاد الرسمى
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الرئيس-السيسي-ونيفين-جامع
الرئيس السيسى خلال الاجتماع

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس وجه بتعزيز دور الجهاز لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب.

 

كما وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير دور الجهاز لدعم نشاطه في مجال تحفيز ريادة الاعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين في اقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات.


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المشروعات الصغيرة

نيفين جامع

الرئيس السيسي

تنمية المشروعات

جهاز تنمية المشروعات


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