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السكة الحديد تبدأ غدا تشغيل قطارات العيد الإضافية حتى 10 يونيو

الإثنين، 27 مايو 2019 03:15 م
السكة الحديد تبدأ غدا تشغيل قطارات العيد الإضافية حتى 10 يونيو قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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تبدأ هيئة السكة الحديد غدا الثلاثاء تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية التى تقرر تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية، حيث يبدأ حجز مقاعد قطارات كل يوم قبل السفر بـ24 ساعة  مستمرا حتى موعد قيام القطار، ويستمر تشغيل القطارات الإضافية المقرر الدفع بها حتى 10 يونيو المقبل.

 

وقررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية، تشمل 6 قطارات مكيفة إضافية تقوم من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان، و4 قطارات مميزة تقوم بردلات يومين بين القاهرة وأسوان، ويقتصر حجز مقاعدها لرحلات الذهاب على محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر ومحطة مصر بالإسكندرية.

 

والقطارات المكيفة الإضافية التى سيبدأ تشغيل من الغد تضم قطار مكيف رقم 1940 يقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05، وقطار مكيف رقم 1941 يقوم من القاهرة 22.45 ويصل أسوان 11.050، وقطار مكيف رقم 1934 يقوم من القاهرة 22.10 ويصل أسوان 10.55.

 

وتشمل القطارات المكيفة الإضافية قطار مكيف رقم 1935 يقوم من أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة 07.15، وقطار مكيف رقم 1936 يقوم من القاهرة 23.40 ويصل أسوان 12.10، وقطار مكيف رقم 1937 يقوم من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 10.10.


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