سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الأعلى للإعلام" يمنع بث برنامج شيخ الحارة بأى وسيلة إعلامية أو إلكترونية

الإثنين، 27 مايو 2019 04:21 م
"الأعلى للإعلام" يمنع بث برنامج شيخ الحارة بأى وسيلة إعلامية أو إلكترونية قرار المجلس الأعلى للإعلام
محمد السيد - أحمد عرفة
إضافة تعليق

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج شيخ الحارة فى أى وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة القاهرة والناس الفضائية بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بالقرار.

 

وقال المجلس الأعلى للإعلام إنه بعد الإطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 33 لسنة 2019

 

وتابع بيان المجلس الأعلى للإعلام: بعد توصية لجنة الشكاوى بشأن برنامج شيخ الحارة المعروض على قناة القاهرة والناس وبعض الوسائل الإلكترونية والرقمية وموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة فى 27 مايو 2019 على منع بث برنامج شيخ الحارة وذلك بعد مطالعة الحجلقة المعروضة منه بتاريخ 25 مايو 2019 وخروجه عن القيم والأخلاق والخوض فى الأعراض، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور فى مشاهدة إعلام هادف ومخافة ميثاق الشرف المهنى والمعايير والأعراف المكتوبة بالأكواد فضلا عن امتناع قناة القاهرة والناس الفضائية عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفم 33 لسنة 2019 بالمخالفة لنص المادة 91 من القتانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليه ولائحة الجزاءات والتدابير.

 

واستطرد: قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج شيخ الحارة فى أى وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة القاهرة والناس الفضائية بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بتنفيذ قرارى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 33 و34 لسنة 2019، وعلى الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

 

 


إضافة تعليق

الاعلى للاعلام

المجلس الاعلى للاعلام

شيخ الحارة

شيخ الحاره

بسمه وهبي

بسمة وهبي

القاهرة والناس

قناة القاهرة والناس


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة