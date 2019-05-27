أبرز ملاحظات طلاب "أولى ثانوى" على الاختبارات الإلكترونية × 10 معلومات

مر أسبوع ونصف على امتحانات الصف الأول الثانوى العام الإلكترونية والورقية وأعلن بعض الطلاب عن عدد من الملاحظات حول الامتحانات وطريقة الامتحان نعرضها فى النقاط التالية..
1- سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل منتظم فى معظم الوقت.
2- تواجه الطلاب صعوبات أثناء الامتحان هى أن بعضهم يجد نفسه خارج منصة الامتحان.
3- صعوبة فى تحميل صفحة الامتحان لدى بعضهم ولكن عدد قليل فى بعض المدارس.
4- الأسئلة مستواها صعب ويحتاج إلى التدريب عليها أكثر من مرة.
5- استخدام الكتاب المفتوح فى الإجابة عن بعض الأسئلة فى بعض المواد.
6- يطالبون بمراعاتهم فى التصحيح نظرا للأخطاء التى حدثت أثناء الامتحان الإلكترونى.
7- أسئلة الامتحان الورقى أسهل من الإلكترونية.
8- الأسئلة تعتمد على الفهم والتذكر وتخدم الطالب الفاهم للمعلومة.
9- أسئلة الامتحان قصيرة فى إجاباتها وهذا شىء إيجابى.
10- صعوبة فى استخدام القلم الإلكترونى للتابلت وتحويل لغة مفاتيح الجهاز.
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