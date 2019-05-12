مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل

أكد مصدر مسئول بالكهرباء، أنه سيجرى تعديل قيمة غرامة سرقة التيار الكهربائى بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الكهرباء، بدأ من يوليو المقبل.

وتابع المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم مضاعفة قيمة الغرامات الخاصة بسرقات التيار الكهربائي، والتى يطلق عليها نظام الممارسة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المواطنين الذين يعتمدون على نظام الممارسة لمحاسبتهم على استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة سواء إدارى أو منزلى بلغ حتى مارس الماضى 628 ألفا و147 مواطنا بمختلف أنحاء الجمهورية.