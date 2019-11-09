أخبار × 24 ساعة.. التعليم العالى: تطبيق نظام التصحيح الإلكترونى بالمعاهد بداية العام الحالى

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التعليم ترد على شائعة إلزام المدارس بغلق صفحاتها على فيس بوك
"الصحة" تنفى 4 شائعات أبرزهم تداول أدوية تسبب الوفاة خلال 5 أيام
التضامن : التدخل السريع ينقذ سيدة من الشارع وينقلها لدار رعاية
وزير التعليم العالى يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية برامج منح تعليمية
وزير الرى يبحث مع محافظ الجيزة تغطية مصرف "المريوطية"
الزراعة: دورة تدريبة لمكافحة أمراض المحاصيل والحد من المبيدات الأحد
القوى العاملة تفتح باب الاشتراك فى المسابقات الدينية والثقافية أول ديسمبر
التعليم العالى: تطبيق نظام التصحيح الإلكترونى بالمعاهد بداية من العام الحالى
التنمية المحلية توجه سكرتيرى عموم المحافظات بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
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