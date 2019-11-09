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أخبار × 24 ساعة.. التعليم العالى: تطبيق نظام التصحيح الإلكترونى بالمعاهد بداية العام الحالى

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم العالى: تطبيق نظام التصحيح الإلكترونى بالمعاهد بداية العام الحالى وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

التعليم ترد على شائعة إلزام المدارس بغلق صفحاتها على فيس بوك

"الصحة" تنفى 4 شائعات أبرزهم تداول أدوية تسبب الوفاة خلال 5 أيام
 

التضامن : التدخل السريع ينقذ سيدة من الشارع وينقلها لدار رعاية

وزير التعليم العالى يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية برامج منح تعليمية

وزير الرى يبحث مع محافظ الجيزة تغطية مصرف "المريوطية"

 

 


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