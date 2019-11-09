أخبار × 24 ساعة.. التعليم العالى: تطبيق نظام التصحيح الإلكترونى بالمعاهد بداية العام الحالى

كتب محمد صبحى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

التعليم ترد على شائعة إلزام المدارس بغلق صفحاتها على فيس بوك