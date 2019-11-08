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"الصحة" تنفى 4 شائعات أبرزهم تداول أدوية تسبب الوفاة خلال 5 أيام

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:23 ص
"الصحة" تنفى 4 شائعات أبرزهم تداول أدوية تسبب الوفاة خلال 5 أيام وزارة الصحة
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تفشي حمى "التيفود" وظهور حالات مصابة بالمرض بين طلاب المدارس، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتفشي حمى" التيفود" بالمدارس، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة سواء بحمى "التيفود" أو أي أمراض معدية أخرى بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، فضلاً عن تنفيذ برنامج تطعيمات وقائي دوري لتلاميذ المدارس ضد الأمراض المعدية.
 
وأوضحت الوزارة، أنه فور تداول أنباء عن وجود حالة اشتباه بإصابة أحد الطلاب في إحدى المدارس، فقد تم تشكيل فريق من قطاع الطب الوقائي، وتم أخذ عينات من مياه الشرب لفحصها، مُؤكدةً على أن نتائج المعمل والفحوصات كشفت صلاحية المياه وسلامتها، وعدم وجود أي حالات مُصابة بحمى "التيفود"، لافتةً إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الطلاب، وإجراء أعمال تعقيم وتطهير لدورات المياه والفصول.
 
كما نفت الوزارة ما تردد من  أنباء حول ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة نقص مصل "التسمم الممباري" بالمستشفيات الحكومية، وذلك نظراً لارتفاع تكلفته التي تصل إلى 90 ألف جنيه للجرعة الواحدة، مُشددةً على أن مصل "التسمم الممباري" المُخصص لحالات التسمم الغذائي، متوافر وبالمجان بكل جرعاته بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة بكافة المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة 3 سنوات.
 
ونفت الوزارة أيضا ما تردد من  أنباء عن تداول أدوية في الصيدليات -باراسيتامول p500- تؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام من تناوله، مُؤكدةً على أن جميع الأدوية المتداولة والمتوفرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحى وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، ومُصرح بتداولها، مُشددًة على حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين.
 
وتابعت الوزارة، أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة بشكلٍ عام، كما تم التأكد من أن عقار "باراسيتامول p500" المطروح بالمستشفيات والصيدليات آمن تماماً للاستخدام، مُشددةً على استمرار الحملات التفتيشية من أجل ضبط سوق الدواء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بكافة المؤسسات الصيدلية ومدى حصولها على التراخيص اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ومكافحة انتشار الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المُهربة، بالإضافة إلى القيام بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
 
ونفت الوزارة ما تردد من  أنباء بشأن إصدار وزارة الصحة قراراً بحظر استيراد الأدوية من الخارج، مُؤكدةً أنها لم يصدر عنها أي قرار بشأن حظر استيراد الأدوية من الخارج، مُوضحةً أن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير جميع الأدوية سواء من خلال التصنيع المحلي أو الاستيراد من الخارج، ومٌشددةً على التزامها بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الأدوية وطرحها بكافة المستشفيات الحكومية والصيدليات.
 
 
 
 

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