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"الأعلى للجامعات": تنسيق إلكترونى للجامعات الخاصة بداية من العام المقبل

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:58 م
"الأعلى للجامعات": تنسيق إلكترونى للجامعات الخاصة بداية من العام المقبل الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الدراسة التى أجرتها وزارة التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات، حول احتياجات سوق العمل من الخريجين، نصت على تشجيع فتح كليات طب الأسنان ببعض المحافظات، مشيرا إلى أن مشكلة القبول بالكليات الخاصة ستنتهي بداية من العام المقبل، حيث سيبدأ العمل بالتنسيق الإلكترونى فى الجامعات الخاصة، مثل تنسيق الثانوية العامة والتنسيق الحكومى.
 
 
وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان، أن المجلس الأعلى للجامعات وضع حد أدنى للالتحاق بكليات القطاع الطبى، ولا يوجد أحد يلتحق بالكليات بمجموعات أقل، والمجلس لا يعترف لكن هم التحقوا بالدراسة بمجموع أقل مما حدده المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالى اذا كانت النقابة لا تعترف بهم، فذلك بدعم ويطلق القرار.
 
من جانبه، قال الدكتور محمد بدوى،  الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إنه بذلك تتوافق النقابة فى قرار جمعيتها العمومية فى 2013، مع ما يقره المجلس الأعلى للجامعات من حد أدنى للقبول بكليات طب الأسنان، مطالبا الأعلى للجامعات بإخطار النقابة بنسب القبول بالكليات بداية من عام 2013، لتبدأ النقابة فى استقبال الخريجين، على أن يتم تحويل من يثبت حصوله على مجموع أقل من الحد الأدنى، للمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
 

الاعلى للجامعات

كليات طب الاسنان

تنسيق كليات طب الاسنان

طب الاسنان

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