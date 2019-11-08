وزير الرى يبحث مع محافظ الجيزة تغطية مصرف "المريوطية"

كتبت أسماء نصار

بحث الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أوجه التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الجيزة، وتذليل العقبات التى زواجه المشروعات المشتركة لخروجها بالشكل الأمثل.

واستعرض الوزير والمحافظ الدراسة الخاصة بتجميل مصرف المحيط "المريوطية" بهندسة صرف الهرم من الكيلو 23.00 حتى الكيلو 26.00 "دائرى المنيب – جنوبا" بالإدارة العامة لصرف شمال الجيزة التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .

وتشمل الأعمال لتغطية جزء من المصرف لإيجاد موقف بديل للسرفيس بعيدًا عن نهر الشارع السياحى على جانبى محور المريوطية وأيضا إنشاء سور حضارى بطول مسافة التجميل 2.800كم للمحافظة على المجرى المائى من التلوث وأيضا إنشاء حائط دبش مائل على جانبى المجرى من الجانبين بطول 2.800كم لإعطاء منظر جمالى للمجرى وايضا المحافظة على الجسور من الانهيارات بالإضافة الى تجريف الجزء المردوم من المجرى بطول حوالى 1كم

وتأتى تلك الأعمال فى ضوء حرص الدولة لإضفاء المنظر الجمالى والحضارى على تلك المنطقة التى تعتبر من أهم المناطق السياحية .