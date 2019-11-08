القوى العاملة تفتح باب الاشتراك فى المسابقات الدينية والثقافية أول ديسمبر

كتب محمود راغب

تبدأ وزارة القوى العاملة اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل، فى فتح باب الاشتراك وحتى تاريخ بدء كل من المسابقات: "الدينية والثقافية والفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية"، فضلا عن معارض تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، وذلك للعاملين، وذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام على المستوى القومى .



وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الهدف من هذه المسابقات شغل أوقات فراغ العمال بالهوايات النافعة، وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين عمال المنشآت المختلفة، وتعميق وتأصيل القيم الروحية والقومية فى نفس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية، وإشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق ممارسة الأنشطة الأدبية والفنية وشرها بين أكبر عدد من العمال وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات مما يساعد على تحقيق التوان والاستمتاع بها، الأمر الذى يؤدى بالضرورة إلى زيادة انتاج وتحسينه وتجويده .



كما تسمح المسابقات بإتاحة الفرصة لظهور قيادات عمالية ترعى وتنمى هذه الأنشطة بين العمال ، واكتشاف العمال ذو المواهب الثقافية والفنية المختلفة ، وتوجيهم للهيئات والمؤسسات المختصة التى تتيح لهم مزيد من الرعاية لتنمية مواهبهم ورعايتها وصقلها ، فضلا عن الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على مشاركتهم فى الأنشطة المختلفة من أجل دمجهن مع جميع فئات المجتمع ، ومشاركة المرأة المعيلة فى كافة المسابقات والبرامج.



وأوضح سعفان، أن طلبات المسابقات تقدم على النموذج المعد لذلك فى كل مسابقة إلى وزارة القوى العاملة3 شارع يوسف عباس الإدارة العامة لعلاقات العمل "إدارة الخدمات العمالية"، ويمنح رؤساء مجالس إدارة الشركات المتميزة 3 جوائز ، الأولى كأس التميز ، والثانية ، درع التميز ، والثالثة ميدالية التميز، فضلا عن 5 ميداليات تذكارية لـ 5 منشآت يتم اختيارها حسب ترتيب التميز، كما يمنح رؤساء مجالس إدارة الشركات المشارك عنها عمال شهادات تقدير .



كما يمنح الفائزين فى كل فرع من فروع المسابقات المختلفة جوائز مالية ، فضلا عن شهادات تقدير ، وتبلغ قيمة الجوائز المالية فى كل مسابقة "الدينية والثقافية والفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية" ، 1000 جنيه للفائز بالمركز الأول ، و750 للثانى ، و500 للثالث.



وتحدد مواعيد الاختبارات الشفوية بديوان عام الوزارة للمسابقة الدينية 10 الساعة صباحًا الثلاثاء 18 فبراير 2020 لمحافظات القاهرة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد، والأربعاء 19 فبراير، للإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية، وبورسعيد والشرقية وشمال وجنوب سيناء، واليوم التالى، للجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر.



وبالنسبة للمسابقة الثقافية يتم استلام الأعمال المشاركة فى المسابقة حتى نهاية إبريل 2020، وللمشاركين فى مسابقة الفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية إرسال طلبات الاشتراك حتى موعد أقصاه 28 فبراير 2020، واختيار المشاركين فى المسابقة الموسيقية يومى 25 و26 مارس 2020.