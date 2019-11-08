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الزراعة: دورة تدريبة لمكافحة أمراض المحاصيل والحد من المبيدات الأحد

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:20 م
الزراعة: دورة تدريبة لمكافحة أمراض المحاصيل والحد من المبيدات الأحد محاصيل زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينظم معهد أمراض بحوث النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، بعد غد الأحد دوره تدريبية حول " تشخيص أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والحد من استخدام المبيدات الزراعية "، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بالجميزة – محافظة الغربية

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النباتات، إن الدورة ستتناول "أمراض بنجر السكر وطرق الوقاية و العلاج - أمراض البطاطس والطرق الحديثة للمكافحة – التعرف على أمراض البصل و الطرق الحديثة للمكافحة – اهم أمراض القمح و طرق الوقاية والعلاج - أمراض العنب وطرق المكافحة والاستخدام الأمثل للمبيدات الزراعية".

وأضاف خليل، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمحطة "باحث - مساعد باحث – باحث مساعد – أخصائى زراعى" وذلك للارتقاء بمستواهم فى عمليات التشخيص والمكافحة لاهم الأمراض النباتية المختلفة "بنجر السكر – البطاطس – البصل –القمح – العنب".

 


الافات الزراعية

رش المبيدات

امراض النبات

البحوث الزراعية

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