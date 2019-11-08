التضامن : التدخل السريع ينقذ سيدة من الشارع وينقلها لدار رعاية

كتب مدحت وهبة

أكد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي ، أن الفريق، تعامل مع سيدة بلامأوى جاءت تستغيث بالفريق لإنقاذها من الشارع بعدما تخلى عنها أهلها.

وكانت السيدة "ع م" حضرت الى مقر وزارة التضامن الاجتماعى، لتقدم إستغاثة بعد أن انفصلت عن زوجها وتخلي عنها أهلها وتركوها فى الشارع بلا مأوى منذ ثلاث سنوات حيث استمع أعضاء الفريق لإستغاثة السيدة والتي تبلغ من العمر 53 عام وهى من مواليد محافظة الجيزة وقام أعضاء الفريق بنقل السيدة الى احدى دور الرعاية الاجتماعية و تم إستقبالها بدار العلاقات الانسانية للرعاية.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https://www.facebook.com/MoSS.Egypt/