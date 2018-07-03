موجز 10 مساء: وزير الكهرباء: أسوان تشهد أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالعالم

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه يجرى فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بإجمالى قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات.

أحرز هارى كين، قائد منتخب إنجلترا الهدف الأول فى شباك منتخب كولومبيا عن طريق ركلة جزاء، بالدقيقة 57 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب " أتكريت أرينا" فى العاصمة "موسكو"، ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو الجارى.

قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الحزب سيناقش خلال اجتماع أمانته المركزية السبت المقبل قرارغلق جريدة الأهالى، جريدة الحزب، بشكل نهائى، أو استمرار صدورها، بعد غلاء أسعار ورق الطباعة بنسبة 45%.

عبر الإعلامى أحمد موسى، عن تقدير وتحياته للزملاء بجريدة "اليوم السابع"، بشأن التغطية الخبرية التى تتبعها المؤسسة وبخاصة الأخبار المتعلقة بفضح أمر جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاونين معهم لتوعية الشعب المصرى من خطر هذه الجماعة التى تريد الشر لكل المصريين.

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه يجرى فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بإجمالى قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات.

قال اللواء سالم الرفادى، قائد غرفة عمليات عمر المختار في درنة، إن قوات الجيش الوطنى الليبي، عثرت على قبر الإرهابى المصرى عمر رفاعى سرور، والإرهابى سفيان بن قمو، فى أحياء مدينة درنة، مؤكدا أن الأخير لقى مصرعه على يد قوات الجيش الليبي.

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الذى عرضه على مجلس النواب اليوم تحت عنوان "مصر تنطلق" والذى جاء وفقاً للاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء الإنسان المصرى والارتقاء بكافة خدماته، مؤكدا أنه برنامج راقٍ ولمس كل مشاكل مصر ووضع حلول حقيقة لحلها.

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بيان الحكومة فى مجلس النواب، شمل عدة محاور تتعلق ببناء الإنسان المصرى، وبرامج الحماية الاجتماعية، موضحاً أنه كان واضحاً بالبيان دور الثقافة وتفعيل المؤسسات الثقافية، وكذلك دور قصور الثقافة ومراكز تنمية المواهب، حيث تهتم الحكومة بالقوى الناعمة فى مصر مع تطور الفكر الثقافى.

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن قانون الصحافة المطروح على مجلس النواب بوضعه الحالى جاء مطابقاً لنصوص الدستور وليس مخالفاً له أو غير متسق مع مواده، وأن الادعاء بأن هذا القانون تضمن نصوصاً تؤدى إلى حبس الصحفيين أمر مخالف للواقع لأن المادة 29 الخاصة بحبس الصحفيين، المنصوص عليها في قانوني الصحافة والإعلام منقولة نصاً من المادة 71 من الدستور والذى أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى ومن بين الأسماء التي ضمتها في عضويتها: "حسين عبد الرازق، محمود بدر، محمد سلماوي، خالد يوسف، سيد حجاب، جبالي المراغي، سامح عاشور، منى ذو الفقار، كمال الهلباوي، السيد البدوي، محمد أبو الغار، محمد سامى، عبد الجليل مصطفى، جابر جاد نصار، عمرو الشوبكى، سعد الدين الهلالى، هدى الصدة، محمد غنيم، مسعد أبو فجر".

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، عن إنشاء محطة كهرباء كبرى بعيون موسى بطاقة 2640 ميجا وات لتغذية كل سيناء بالكهرباء، لافتاً إلى أن هناك أكثر من تحالف اقتصادى كبير تقدم لتنفيذ هذه المحطة والتى تعد من أكبر المحطات فى مصر منها تحالف صيني وآخر يابانى وتحالف صينى أمريكي.

جاء قرار مجلس الوزراء بإضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين ليزيد من قيمة الدعم المخصص للمواطنين فى منظومة السلع التموينية والذى يصل حاليًا إلى ما يقرب من 3.5 مليار جنيه شهريًا، وأنه من المتوقع زيادته دعم السلع التموينية خلال الأيام المقبلة لاستيعاب إضافة المواليد الجديدة.