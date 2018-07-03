أحمد موسى مشيدا بخبر "اليوم السابع" عن أبو تريكة: تغطيتها تفضح الإخوان

كتب أيمن رمضان

عبر الإعلامى أحمد موسى، عن تقدير وتحياته للزملاء بجريدة "اليوم السابع"، بشأن التغطية الخبرية التى تتبعها المؤسسة وبخاصة الأخبار المتعلقة بفضح أمر جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاونين معهم لتوعية الشعب المصرى من خطر هذه الجماعة التى تريد الشر لكل المصريين.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "اليوم السابع"، نشرت خبرا عن الجريدة الرسمية متعلق بقرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 1529 إرهابياً على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات لاتهامهم فى القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وعلى رأسهم لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة.