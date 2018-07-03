وكيل البرلمان: برنامج الحكومة يشمل توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا

نور على

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الذى عرضه على مجلس النواب اليوم تحت عنوان "مصر تنطلق" والذى جاء وفقاً للاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء الإنسان المصرى والارتقاء بكافة خدماته، مؤكدا أنه برنامج راقٍ ولمس كل مشاكل مصر ووضع حلول حقيقة لحلها.

وأوضح "وهدان" في بيان له اليوم، أن برنامج "مدبولى" سيشمل توفير 900 ألف فرصة عمل كل عام، وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة والاهتمام بقضايا الصحة والتعليم وتعظيم دور الاحزاب، موضحا أن البرنامج شمل أيضا استكمال رصف أكثر من 1200 كليو متر طرق والانتهاء من المشروعات القومية وإنشاء 13 منطقة صناعية جديدة وتأهيل مليون امرأة فى صعيد مصر.

وأضاف "وهدان"، أنه بعد إلقاء بيان الحكومة ستشكل لجنة لدراسته وحين الانتهاء سيتم إصدار القرار، مشيرا إلى أن الموازنة الموضوعة لعام 2019/2018 هي أكبر موازنة فى تاريخ مصر.