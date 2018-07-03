متحدث "الوزراء": بيان الحكومة شمل محاور بناء الإنسان المصرى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بيان الحكومة فى مجلس النواب، شمل عدة محاور تتعلق ببناء الإنسان المصرى، وبرامج الحماية الاجتماعية، موضحاً أنه كان واضحاً بالبيان دور الثقافة وتفعيل المؤسسات الثقافية، وكذلك دور قصور الثقافة ومراكز تنمية المواهب، حيث تهتم الحكومة بالقوى الناعمة فى مصر مع تطور الفكر الثقافى.

وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية نهاوند سرى، أنه فيما يتعلق بالنواحى الاقتصادية والاهتمام بمستويات التشغيل، تحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب مهم من أولويات الحكومة من خلال عدة برامج فرعية، سواء فيما يتعلق بالإصلاح التشريعى والمؤسسى الذى يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو برامج التنمية الاجتماعية، أو توفير القروض.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك برامج كثيرة تهتم بتطوير التعليم الفنى، فالاهتمام ليس فقط تطوير الصناعة ولكن أيضا تطوير التعليم الفنى، موضحاً أن الصناعة تتضمن محاور تنمية الثروة البترولية والمعدنية وصناعة البتروكيماويات، وأنشطة البترول والطاقة والأمن الغذائى، ومن المهم الحديث عن التعليم الفنى ورفع جودته وزيادة الفصول والتطوير وتدريب المعلمين، وتحويل 20 % من التعليم الفنى لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبرامج لجودة النظام البحثى والتكنولوجى لخدمة أهداف الصناعة والتنمية، فمن المهم أن يكون هناك ربط بين البحث العلمى والصناعة.