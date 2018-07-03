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"التجمع": ندرس قرار غلق جريدة الأهالى بعد زيادة سعر الورق 45%

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:45 م
"التجمع": ندرس قرار غلق جريدة الأهالى بعد زيادة سعر الورق 45% نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع
رامى سعيد
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قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الحزب سيناقش خلال اجتماع أمانته المركزية السبت المقبل قرارغلق جريدة الأهالى، جريدة الحزب، بشكل نهائى، أو استمرار صدورها، بعد غلاء أسعار ورق الطباعة بنسبة 45%.

وأوضح زكى لـ" اليوم السابع"، أنه ناقش مع نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، إمكانية تلافى تلك الزيادة، إلا أن النقيب ساق عددا من الحجج المقنعة من بينها زيادة سعر ورق الطباعة عالميًا.

وأشار المتحدث باسم حزب التجمع، إلى أن مشكلة الصحف الحزبية لا تقتصر على حزب التجمع وإنما المشكلة تمتد إلى حزب الوفد الليبرالى، الذى بلغت ديونه على الطباعة حدًا بعيدًا، مهددًا الصحفية بالتوقف عن الصدور.

ودعا المتحدث باسم حزب التجمع الدولة المصرية بالوقوف بجانب الصحف القومية ودعم ورق طباعة الصحف، خاصة أن زيادة الـ 45% جاءت بعد فترة قصيرة من زيادة أسعار الورق خلال فترة زمنية قريبة.

 


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التجمع

ورق الطباعة

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