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وزير الكهرباء: إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بأسوان

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:40 م
وزير الكهرباء: إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بأسوان وزير الكهرباء
كتبت نورا فخرى
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قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه يجرى فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بإجمالى قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات. 
 
وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس طلعت السويدى، أن المشروع يوفر أكثر من 7000 فرصة. 
 
في سياق متصل، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من المتوقع أن يقوم بزيارة إلي الصين في سبتمبر القادم من أجل بحث توقيع اتفاقية محطة كهرباء بقدرة 6 آلاف ميجاوات بالفحم النظيف. 
 
ولفت الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات الجديدة للضخ والتخزين لتوليد الكهرباء ومنها محطة عتاقة وتفوق قدرتها السد العالى. 

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