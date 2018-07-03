الجيش الليبى يعثر على قبر الإرهابى عمر سرور فى أحياء مدينة درنة

كتب : أحمد جمعة

قال اللواء سالم الرفادى، قائد غرفة عمليات عمر المختار في درنة، إن قوات الجيش الوطنى الليبي، عثرت على قبر الإرهابى المصرى عمر رفاعى سرور، والإرهابى سفيان بن قمو، فى أحياء مدينة درنة، مؤكدا أن الأخير لقى مصرعه على يد قوات الجيش الليبي.

وأكد الرفادى، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الليبية ستجرى تحليل DNA للإرهابيين عمر سرور وسفيان بن قمو للتأكد أن الجثمانين لهما.

وأوضح أنه سينتقل خلال الساعات القليلة المقبلة إلى المكان الذى تم فيه دفن جثث الإرهابيين.

وكشف الرفادى، عن تمكن قوات الجيش الوطنى من إلقاء القبض على أخطر الإرهابيين في صفوف الجماعات المتطرفة، مؤكدا أن قوات الجيش الليبى تمكنت من القبض على رشدى الموريتانى، وهو مرشد الجماعات المتطرفة فى درنة.

وأوضح أن القوات تمكنت أيضا من اعتقال الإرهابى الليبي حسام الضبع، شقيق الإرهابي حاتم الضبع.