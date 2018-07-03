وزير الكهرباء: إنشاء محطة كبرى بعيون موسى بطاقة 2640 ميجا وات لتغذية سيناء

كتبت : نورا فخرى

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، عن إنشاء محطة كهرباء كبرى بعيون موسى بطاقة 2640 ميجا وات لتغذية كل سيناء بالكهرباء، لافتاً إلى أن هناك أكثر من تحالف اقتصادى كبير تقدم لتنفيذ هذه المحطة والتى تعد من أكبر المحطات فى مصر منها تحالف صيني وآخر يابانى وتحالف صينى أمريكي.

وقال شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن هذه الكهرباء لاستيعاب التنمية فى سيناء وحتى لو تم تنفيذ استهداف تسكين 3 ملايين مواطن بسيناء فإن هذه المحطة تكفي مدهم بالكهرباء، لافتاً إلى أن هناك محطة جديدة أيضا هى محطة " الحمراويين باستثمارات 4.2 مليار دولار تعمل بالفحم النظيف".

ولفت شاكر، إلي وجود عدد من المشروعات الجديدة للضخ والتخزين "محطات الطاقة المياه" لتوليد الكهرباء للتوسع فى الطاقة ومنها محطة جديدة للضخ بعتاقة تفوق قدرتها السد العالي وتعتمد في الرفع على مياه معالجة، بجانب محطتين جديدتين بالاقصر للضخ والتخزين وأن هذه المحطات تنتج كهرباء بقدرات عالية وهى من أهم المحطات الطاقة المائية لتوليد الكهرباء".

ونوه شاكر، إلى أن التنمية تحتاج الى كهرباء والاحتياطى من الكهرباء لتوفير الطاقة للتنمية والاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن عمليات الصيانة ضرورية خاصة أنه نتيجة ارتفاع الحرارة تقل القدرات، وضرورة توفير احتياطى كهربائى لاستيعاب زيادة الأحمال.