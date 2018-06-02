موجز 10 مساء.. إشادة كبيرة بمشهد البرلمان المشرف فى جلسة حلف اليمين

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أشاد عدد من الخبراء القانونيين والسياسيين، بمشهد أعضاء البرلمان اليوم السبت، فى حفل اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضًا بكلمة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، التى وصفوها بالقوية وتحمل المعانى الكبيرة من أجل الدولة المصرية، كما وصفوا المشهد بالتاريخى واللائق فى الحضور المشرف لأعضاء المجلس.

أجرت قناة "CNN" الأمريكية الشهيرة، حوارا مع وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، حول مستقبل السياحة المصرى خاصة بعد تزايد أعداد السائحين القادمين إلى مصر فى الفترة الأخيرة.

وصف الإعلام الروسى تعادل منتخب مصر مع منتخب كولومبيا فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، أمس الجمعة، بالأنباء السيئة للمنتخب الروسى.

عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور رضا السيد حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، وخالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان؛ للاطمئنان ومتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بأجهزة الوزارة لعقد امتحان الثانوية العامة التى تنطلق غدًا الأحد، بما يضمن تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة.

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1012 لسنة 2018 بشأن تطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة، وقيمة مقابل استدامة الخدمة لكل فئات وأنشطة العملاء، ومقابل معالجة صرف المنشآت الصناعية المطابق لمعايير القرار الوزارى رقم 44 لسنة 2000 ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المخالف لمعايير القرار الوزارى الوارد بالجداول أرقام" 1 و2 و3 و4 و5 " المرافقة وفقًا للقواعد.

حبًا لكرة القدم وتنظيم بلادهما لكأس العالم العام الجارى، لعب رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وأوليغ أرتيمييف، كرة القدم على متن محطة الفضاء الدولية.

فاز يوسف أحمد عبد الباقى أحمد وشهرته"يوسف أيوب" برئاسة اللجنة النقابية للعاملين باليوم السابع ،كما فاز كلا من عمرو محمد جاد أحمد "عمرو جاد" وحسين يوسف أحمد حسين "حسين يوسف" ومحمد السيد عبد العزيز الشاذلى "محمد السيد" أعضاء بالتزكية.

تتضمن قوائم المنتخبات المشاركة فى نهائيات النسخة الـ21 من كأس العالم، والتى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو و15 يوليو، العديد من النجوم أصحاب القيمة التسويقية الأعلى فى مختلف أنحاء العالم.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، لـ100 ألف عميل، بحصيلة إجمالية تساوى 115 مليون جنيه، أى خلال 3 أشهر، مؤكدًا أن الإقبال على شراء الشهادة متزايد الفترة الماضية.

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على المتهم الذي آثار الذعر في الآونة الأخيرة بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، لاعتدائه على الفتيات والسيدات باستخدام سلاح أبيض في أماكن حساسة باجسادهن، أثناء سيرهن بالشوارع العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

لعلك تذكر السنوات العجاف فى مصر، والتى صورها الإعلام أمام العالم بوجود كر وفر، ومظاهرة هناك، وإضراب هنا، واشتباكات بين فريقين لا يعرفون لماذا يشتبكون؟، لعلك تذكر تركيز الإعلام على بؤر الشغب والعنف.. ووقتها كان يظن من هم خارج مصر، أن مصر كلها عبارة عن أحداث ساخنة وملتهبة.