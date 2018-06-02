بعد إثارته الذعر بين النساء بالجيزة ..القبض على عاطل يصيب ضحاياه بأماكن حساسة

كتب بهجت أبو ضيف

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على المتهم الذي آثار الذعر في الآونة الأخيرة بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، لاعتدائه على الفتيات والسيدات باستخدام سلاح أبيض في أماكن حساسة باجسادهن، أثناء سيرهن بالشوارع العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة تفيد تورط شخص مجهول في الاعتداء على الفتيات والسيدات بإصابتهن باستخدام سلاح أبيض في أماكن حساسة من أجسادهن أثناء سيرهن بالشوارع.



وكشفت تحريات رجال المباحث عقب فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، وإجراء التحريات أن المتهم "عاطل " ويقيم بمنطقة ساقية مكي.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، وأمناء الشرطة طارق عجورة ووائل جمال وطه عبد المنعم، من القبض عليه وبواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع اعتداء.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.