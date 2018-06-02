لجنة انتخابات النقابات العمالية تعتمد الهيئة النقابية للعاملين باليوم السابع

كتب محمد صبحى

فاز يوسف أحمد عبد الباقى أحمد وشهرته"يوسف أيوب" برئاسة اللجنة النقابية للعاملين باليوم السابع ،كما فاز كلا من عمرو محمد جاد أحمد "عمرو جاد" وحسين يوسف أحمد حسين "حسين يوسف" ومحمد السيد عبد العزيز الشاذلى "محمد السيد" أعضاء بالتزكية.

كما فاز كلا من محمود عبد الغنى راغب عبد الغنى "محمود راغب" و هانى محمد كامل أمين "هانى محمد" ومنة الله حمدى ابراهيم "منة الله حمدى" بالتزكية عن الدورة النقابية 2018-2022 .

وكان مجدى البدوى رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام الحالى، الذى فاز برئاسة اللجنة النقابية بجريدة الأسبوع بالتزكية،أكد من قبل أن هناك 15 لجنة تابعين للنقابة فازوا بالتزكية، وهم جريدة اليوم السابع وجريدة الوفد والمجلس الأعلى للآثار بالقاهرة وهيئة آثار الوجه البحرى والبيت الفنى للمسرح والبيت الفنى للفنون الشعبية وشركة مطابع الشمرلى وشركة مطابع العلمين ببرج العرب وببرس لتصنيع الورق.