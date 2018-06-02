تعرف على مقابل الاستهلاك بالتعريفة الجديدة للمياه.. والتطبيق بفاتورة يونيو

كتب هند مختار

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1012 لسنة 2018 بشأن تطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة، وقيمة مقابل استدامة الخدمة لكل فئات وأنشطة العملاء، ومقابل معالجة صرف المنشآت الصناعية المطابق لمعايير القرار الوزارى رقم 44 لسنة 2000 ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المخالف لمعايير القرار الوزارى الوارد بالجداول أرقام" 1 و2 و3 و4 و5 " المرافقة وفقًا للقواعد.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2018/2019، حيث تم تقسيم انشطة الاستهلاك ما بين منزلى وغير منزلى وتعريفة خاصة بالمحافظات الحدودية.

وقسمت الشرائح فى الاستهلاك المياه المنزلى من 1 لـ10م3 تكون قيمة التعريفة 65.0 قرشا لكل م3، وجاءت الشريحة الثانية من 11 لـ20 م 3 وحددت التعريفة لها 1.60 جنيه /م3، ووصلت الشريحة الثالثة من 21 لـ30م3 إلى 2.25 جنيه/م3 .

وبحسب الجدول فوضح التعريفة الجديدة للاستهلاك لشريحة من . لـ40 م3 لـ2.75 م3، ومن 1 لأكثر من 40م3 أصبحت التعريفة 3.15.

ووضع جدول تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد مقابل الصرف الصحى للمنزلى فى الشريحة نسبة من تعريفة المياه المنزلية 75%، بينما صنف الجدول انشطة الاستهلاك غير المنزلى بين عدة شرائح ووضع التعريفة للخدمة 3.30 جنيه/ م3، والحكومى 3.40 جنيه/م3، تجارى 3.60 جنيه/م3، صناعى 4.55 جنيه لكل م 3، وسياحى 4.60جنيه/م3، وأخرى 6.00 جنيهات/م3، وفيما يخص الأندية الرياضية والاجتماعية وما يتبعها جاءت التعرية 10.00جنيه /م3.

وأوضح جدول تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد، أن مقابل الصرف الصحى للاستهلاك غير المنزلى نسبة من تعريفة المياه للغير منزلى 98%.

وجاء بالجدول أن تعريفة المياه بالمحافظات الحدودية "سيناء /البحر الأحمر/مطروح" تعريفة مياه موحدة 13.00جنيه/م3، وأن يكون نسبة الصرف الصحى كنسبة من تعريفة المياه الموحدة 50%.

وأكد رئيس الوزراء، فى قراره، أن يتم تطبيق الجدول اعتبارًا من إصدار يونيو 2018 عن استهلاك شهر مايو 2018.