رانيا المشاط فى حوار لـ CNN بالأهرامات: حركة السياحة عادت لمصر بشكل طبيعى

كتب: هانى محمد

أجرت قناة "CNN" الأمريكية الشهيرة، حوارا مع وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، حول مستقبل السياحة المصرى خاصة بعد تزايد أعداد السائحين القادمين إلى مصر فى الفترة الأخيرة.

جانب من اللقاء مع وزيرة السياحة المصرية

واختارت الشبكة الأمريكية أحد الفنادق الكبيرة المطلة على سفح الأهرامات ليكون واجهة الحوار، الذى تضمن مستقبل السياحة المصرية فى عهد الرئيس عبد السيسى خاصة بعد توليه الفترة الرئاسية الثانية، ودور وزارة السياحة المصرية فى جذب السياح وعودة حركة السياحة لما كانت عليه قبل عام 2011.

وأكدت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن مصر خسرت عددا كبيرا من حركة السياحة خلال ثورة 2011، ولكن الآن أصبحت الأمور أكثر استقرارا، وبدأت تعود بشكل تدريجى إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير 2011.



تقرير قناة سى ان ان عن السياحة فى مصر



جانب من الحوار



مراسل CNN فى خان الخليلى



مراسل سى إن إن فى الأهرامات



وزيرة السياحة المصرية فى حوار سى إن إن