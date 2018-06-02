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رانيا المشاط فى حوار لـ CNN بالأهرامات: حركة السياحة عادت لمصر بشكل طبيعى

السبت، 02 يونيو 2018 09:29 م
رانيا المشاط فى حوار لـ CNN بالأهرامات: حركة السياحة عادت لمصر بشكل طبيعى جانب من حوار وزيرة السياحة المصرية مع سى ان ان
كتب: هانى محمد
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أجرت قناة "CNN" الأمريكية الشهيرة، حوارا مع وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، حول مستقبل السياحة المصرى خاصة بعد تزايد أعداد السائحين القادمين إلى مصر فى الفترة الأخيرة.

جانب من اللقاء مع وزيرة السياحة المصرية

جانب من اللقاء مع وزيرة السياحة المصرية
 

واختارت الشبكة الأمريكية أحد الفنادق الكبيرة المطلة على سفح الأهرامات ليكون واجهة الحوار، الذى تضمن مستقبل السياحة المصرية فى عهد الرئيس عبد السيسى خاصة بعد توليه الفترة الرئاسية الثانية، ودور وزارة السياحة المصرية فى جذب السياح وعودة حركة السياحة لما كانت عليه قبل عام 2011.

 

وأكدت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن مصر خسرت عددا كبيرا من حركة السياحة خلال ثورة 2011، ولكن الآن أصبحت الأمور أكثر استقرارا، وبدأت تعود بشكل تدريجى إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير 2011.

تقرير قناة سى ان ان عن السياحة فى مصر
تقرير قناة سى ان ان عن السياحة فى مصر

 

جانب من الحوار
جانب من الحوار

 

 
مراسل CNN فى خان الخليلى
مراسل CNN فى خان الخليلى

 

مراسل سى ان ان فى الأهرامات
مراسل سى إن إن فى الأهرامات

 

وزيرة السياحة المصرية فى حوار سى ان ان
وزيرة السياحة المصرية فى حوار سى إن إن

 

وزيرة السياحة المصرية مع مراسل سى ان ان من الاهرامات
وزيرة السياحة المصرية مع مراسل سى إن إن من الأهرامات

 


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