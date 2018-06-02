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وزير التعليم يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة الوزارة لامتحانات الثانوية

السبت، 02 يونيو 2018 07:36 م
وزير التعليم يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة الوزارة لامتحانات الثانوية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور رضا السيد حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، وخالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان؛ للاطمئنان ومتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بأجهزة الوزارة لعقد امتحان الثانوية العامة التى تنطلق غدًا الأحد، بما يضمن تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة.

 

وقد استعرض حجازى، خلال اللقاء، كافة الإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل الإعداد الجيد لعقد الامتحان بما يضمن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

 

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن شوقى وافق على دراسة إمكانية زيادة قيمة المكافأة المالية المقررة للمعلمين المشاركين فى العملية الامتحانية من: مراقبين، وملاحظين، فى ضوء المذكرة المعروضة من جانب حجازى رئيس عام الامتحان بزيادة المكافأة المالية المقررة للمعلمين، نظرًا لما يبذلونه من جهودٍ متميزة تسهم بشكل أساسى فى نجاح أعمال الامتحانات وتحقيقها للغايات المرجوة منها.

 

 


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