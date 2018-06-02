رائدا فضاء يلعبان كرة القدم على متن سفينة الفضاء الدولية

كتب أيمن رمضان

حبًا لكرة القدم وتنظيم بلادهما لكأس العالم العام الجارى، لعب رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وأوليغ أرتيمييف، كرة القدم على متن محطة الفضاء الدولية.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، فإن وكالة "روسكسموس" الروسية نشرت مقطعاً مصوراً يظهر فيه رائدًا الفضاء، وهما يتبادلان الكرة فيما بينهما بالقديمين وبالرأس تارة أخرى.

تم تصوير المقطع فى وقت ينتظر فيه محبو كرة القدم من جميع أنحاء العالم "مونديال روسيا" الذى سينطلق بعد أقل من شهر، وكذلك ينتظره رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية.