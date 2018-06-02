الإعلام الروسى يصف تعادل مباراة مصر وكولومبيا بالأنباء السيئة لمنتخب روسيا

وصف الإعلام الروسى تعادل منتخب مصر مع منتخب كولومبيا فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، أمس الجمعة، بالأنباء السيئة للمنتخب الروسى.

وقال موقع "سبورت إكسبرس" الروسى، إن منتخب مصر استطاع التعادل بنتيجة سلبية مع منتخب كولومبيا القوى الذى يضم العديد من النجوم، دون نجمه محمد صلاح.

ووصف الموقع تعادل المنتخب مع كولومبيا، بالأنباء السيئة لمنتخب روسيا، وذلك لأن منتخب كولومبيا لعب ضد مصر بكامل قوته وكافة نجومه، فى حين غاب عن منتخب مصر صلاح، ولكن المنتخب الكولومبى لم يستطع الفوز على مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة روسيا فى ثانى مباراة له خلال مشواره فى كأس العالم، وذلك بعد المباراة الأولى التى سيلتقى فيها منتخب أوروجواى يوم 15 يونيو، بالإضافة إلى مقابلة منتخب السعودية فى آخر مبارياته.