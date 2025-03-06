لو نمط حياتك من غير حركة.. 7 خطوات بسيطة لمنع مشاكل الجلوس طويلا

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يؤدي اتباع نمط حياة خامل إلى ظهور مجموعة كبيرة من المشاكل الصحية، بما في ذلك السمنة ومشاكل العظام التي أصبحت ظاهرة بين الشباب الآن أكثر من كبار السن.



ووفقا لموقع "NDTV" من الضروري اتباع هذه التدابير الاحترازية البسيطة والبقاء نشطًا طوال الحياة، فحاليًا، يعيش غالبية الأشخاص نمط حياة خامل بسبب ساعات العمل الطويلة وأنماط العمل غير المنتظمة، علاوة على ذلك، يجلسون لساعات أطول ولا يستطيعون ممارسة الرياضة يوميًا، وبالتالي، يمكن أن يكون الشخص معرضًا لخطر متزايد للإصابة بالسمنة والسكر واختلال التوازن الهرموني الذي يسرق راحة البال.

خطوات احترازية للتخلص من نمط الحياة المستقرة والتخلص من الدهون الزائدة

1. تجنب الجلوس في مكان واحد لفترة طويلة دون أخذ أي فترات راحة: استمر في أخذ فترات راحة قصيرة كل 50 إلى 60 دقيقة أو عندما يكون ذلك ممكنًا، يمكنك إما التمدد أو الوقوف أو المشي السريع. يمكن أن يساعد هذا في تحسين الدورة الدموية ويساعدك على البقاء بصحة جيدة، يمكن أن يكون التمدد خيارًا جيدًا حتى أثناء العمل من المكتب أو المنزل.

2. حافظ على نشاطك من خلال ممارسة التمارين أو الأنشطة البدنية، يمكنك ممارسة أي نشاط بدني تفضله، مثل المشي واليوجا والبيلاتس والسباحة وتمارين القوة للحفاظ على حركة جسمك ونشاطه.



3. حاول استخدام السلالم بدلاً من المصاعد كلما أمكن ذلك، يمكن أن يساعد ذلك على تنشيط العضلات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية ووظائفها.

4. يُنصح الأفراد بالمشي بعد تناول وجباتهم، حيث يساعد المشي على تسهيل عملية الهضم، والتحكم في مستويات السكر في الدم، ومنع خطر زيادة الوزن المفرطة.

5. حافظ على ترطيب جسمك بشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم، احتفظ بزجاجة الماء في متناول يدك لسهولة الوصول إليها. حاول شرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميًا.

6. تأكد من الحد من وقت استخدامك للشاشات خارج العمل، انخرط أكثر في الهوايات التي لا تتضمن شاشات رقمية مثل التنزه أو الطبخ أو القراءة أو البستنة.

7. تجنب الجلوس في وضعية غير صحيحة مثل الانحناء أو تقوس الظهر، من الضروري الحفاظ على الوزن الأمثل والبقاء في أفضل شكل.

يساعد النشاط البدني المنتظم مثل المشي أو التمدد على تنظيم الهرمونات، وتحسين حساسية الأنسولين، ويساعد على إنقاص الوزن والبقاء في صحة جيدة.