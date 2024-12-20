من مطبخك.. 7 توابل تساعد على خفض نسبة السكر في الدم

كتبت مروة هريدى

غالبًا ما يؤدي روتين نمط الحياة الخامل وعادات الأكل غير الصحية ودورة النوم غير المنتظمة إلى الكثير من المشكلات الصحية، ويؤدي هذا إلى التوتر وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وأكثر من ذلك بكثير، ووفقًا للخبراء، وفي حين أن تخفيف التوتر ليس بالأمر السهل، فإن العناية بصحتك ليست صعبة أيضًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ارتفاع نسبة السكر في الدم، هي حالة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا تركت دون علاج، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وتلف الأعصاب، وفي حين أن العلاج الطبي وتغييرات نمط الحياة مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة ضرورية، يُقال إن بعض التوابل يمكن أن تلعب دورًا داعمًا في إدارة مستويات السكر في الدم، وقد أظهرت التوابل مثل القرفة والكركم والحلبة والزنجبيل والقرنفل تأثيرات واعدة في تعزيز حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب وإبطاء امتصاص الجلوكوز.

فيما يلى.. 7 توابل شائعة يمكنها المساعدة في خفض نسبة السكر في الدم:



القرفة

يمكن أن تعزز القرفة حساسية الأنسولين وتحسن نقل السكر إلى الخلايا، كما أنها تبطئ تحلل الكربوهيدرات، مما يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.

الكركم

وفقًا للخبراء، فإن الكركمين، المركب النشط في الكركم، يقلل الالتهاب ويحسن حساسية الأنسولين، مما يؤدي إلى التحكم في الجلوكوز بشكل أفضل، وينصح بتناول الكركم مع الفلفل الأسود، لأن الأخير يعزز امتصاص الكركمين الموجود في الكركم.

بذور الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يبطئ امتصاص الجلوكوز ويحسن وظيفة الأنسولين.

الفلفل الأسود

البيبيرين، وهو المركب النشط في الفلفل الأسود، يعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز ويزيد من فعالية التوابل الأخرى الخافضة للسكر في الدم مثل الكركم.

الزنجبيل

ثبت أن الزنجبيل يحسن حساسية الأنسولين ويقال أيضًا أنه يعزز امتصاص الجلوكوز بواسطة الخلايا، كما أنه يقلل من الإجهاد التأكسدي، والذي غالبًا ما يكون مرتفعًا لدى مرضى السكري.

القرنفل

القرنفل غني بمضادات الأكسدة، التي تنظم إنتاج الأنسولين وتبطئ هضم الكربوهيدرات، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

الثوم

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت التي تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وتساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للسكر في الدم، حيث يحتوي الثوم على مركبات مثل الأليسين ومركبات الكبريت التي تعمل على تعزيز حساسية الأنسولين، كما يساعد هذا الخلايا على استخدام الجلوكوز بشكل أكثر فعالية، مما يقلل من مستويات السكر في الدم، ويُعتقد أن الثوم يحفز البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين، وخاصةً عند الأشخاص المصابين بمرض السكري أو مقاومة الأنسولين.

ماذا يقول الخبراء؟

إضافة التوابل مثل الكركم والقرفة والزنجبيل والفلفل الأسود إلى مشروبك المفضل ثم تناوله يمكن أن يكون له تأثيرات أفضل في تنظيم نسبة السكر في الدم، وأيضًا، قد يؤدي الإفراط في تناول التوابل إلى آثار جانبية، وبالتالي، من المهم استشارة الطبيب قبل إجراء أي تغييرات غذائية، وإذا كنت تتناول أدوية لعلاج السكري، فيجب استشارة الطبيب قبل استخدام التوابل.