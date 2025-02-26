لكبار السن.. نصائح لبناء روتين منتظم لممارسة التمارين الرياضية

كتبت فاطمة ياسر

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من الأمور المهمة للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، وخاصة مع تقدمنا في السن، فهي تساعد في الحفاظ على القوة والتوازن، ويمكن أن تحسن الحالة المزاجية.وقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أبرز الفوائد لجعل ممارسة الرياضة جزءًا من روتينك اليومي وخاصة لكبار السن.



أولاً، تساعد التمارين الرياضية المنتظمة في الحفاظ على كثافة العظام وقوة العضلات. كما أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان، وبالنسبة لكبار السن، تساعد التمارين الرياضية المنتظمة في الحفاظ على القوة والتوازن وتسمح لهم بالعيش بشكل مستقل. وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن الجهاز المناعي قد يتحسن من خلال النشاط البدني. وهناك أيضًا عنصر نفسي. فالنجاح في إكمال التمارين الرياضية اليومية يمكن أن يحسن مزاج الشخص وشعوره بالرضا عن نفسه.

كيفية البدء

قد يكون اكتساب عادة ممارسة النشاط البدني بانتظام أمرًا صعبًا بالنسبة للبعض. فالدافع إلى الحركة يختلف من شخص لآخر، ففي البداية، ستحتاج إلى دافع خارجي ــ أريد أن أتمكن من اللعب مع أحفادي أو الاستمرار في قيادة السيارة ــ حتى ترى النتائج ويتحول الدافع إلى داخلي.

فعندما تحدد هدفًا، يجب أن تسأل نفسك على مقياس من 1 إلى 100، ما مدى ثقتك في قدرتك على تحقيق هذا الهدف؟، فيجب أن يكون مستوى الثقة أعلى من 90% وإلا فلن تحققه. كثير من الناس يضعون أهدافًا عالية جدًا ثم يفشلون.



فيمكنك المشي لمدة 10 دقائق في أي مكان في الداخل، في العمل، في المنزل، وإذا كنت تحاول تشجيع الآخرين، فابحث عن أسباب إيجابية بدلاً من التذمر، وأيضا للحصول علي صحة جيدة.

