هل شرب الكثير من الماء يسبب مشاكل للجسم؟

كتبت إيناس البنا

لقد سمعنا مرارًا وتكرارًا عن الفوائد العديدة لشرب كمية كافية من الماء يوميًا، لا يطرد الماء السموم من أجسامنا فقط ويبقينا رطبًا ، ولكنه يساعد أيضًا على أداء وظائف الجسم والأعضاء بشكل صحيح، ولكن هل هناك شيء مثل المياه الزائدة؟

هل يمكنك شرب الماء الزائد الذي قد يؤدي إلى تسمم الماء؟ للاسف الجواب هو نعم؛ فوفقا لموقع " healthsite"، يمكن أن يسبب نقص صوديوم الدم، ويحدث هذا عندما تقلل السوائل الزائدة في الجسم من مستويات الصوديوم المطلوبة في الدم ، وهو عنصر إلكتروليت أساسي ضروري لأداء الجسم على النحو الأمثل، مع نقص صوديوم الدم ، تزداد مستويات الماء في جسمك ، مما يؤدي إلى تورم الخلايا.

ما هو مقدار الماء أكثر من اللازم؟



يمكن أن يحدث الحمل الزائد للماء عندما يشرب الناس الماء الزائد الذي تستطيع الكلى التخلص منه عن طريق البول، ومع ذلك ، ليس فقط كمية الماء التي تلعب دورًا مهمًا أيضًا هنا.

في حين أن الكلى يمكنها تصفية حوالي 20 28 لترًا من الماء يوميًا ، إلا أنها لا تستطيع التخلص من أكثر من 0.8 إلى 1.0 لتر كل ساعة. لذلك ، لتجنب تسمم الماء ونقص صوديوم الدم ، من الضروري عدم استهلاك كمية أكبر من الماء مما يمكن للكلى التخلص منه.

علاوة على ذلك ، تشير الدراسات التي أجريت على شرب الكثير من الماء، إلى أن أعراض نقص صوديوم الدم يمكن أن تتطور إذا شرب الشخص 3 إلى 4 لترات من الماء في فترة قصيرة، ومع ذلك ، فإن ظروفًا مثل الطقس الحار والتمارين الرياضية المفرطة يمكن أن تدفع الناس إلى الإفراط في تناول المياه.

يشمل نقص صوديوم الدم استهلاك كميات كبيرة من الماء أثناء التعرق أو خلال ساعات الرياضة الممتدة دون استبدال الإلكتروليتات الأساسية مثل الصوديوم بالطعام أو مشروبات الترطيب الرياضية الجيدة.

ما هي كمية المياه التي تحتاجها يوميًا؟



تختلف الكمية المناسبة من الماء اعتمادًا على عوامل مثل وزن الجسم والمناخ ومستويات النشاط البدني وأيضًا ما إذا كانت ترضع، يجب أن يستهلك الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عامًا حوالي 3 لترات يوميًا.

بينما يفضل بعض الأشخاص اتباع قاعدة 8 8 ، والتي تنص على شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا ، إلا أن هذا لم يستند إلى بحث، من ناحية أخرى ، قد لا يكون من المستحسن للجميع الاعتماد على العطش للحصول على كوب من الماء . قد تحتاج النساء الحوامل والرياضيين وكبار السن إلى المزيد من الماء كل يوم مقارنة بالآخرين. أيضا ، خذ الماء من مصادر أخرى. يحصل جسمك على سوائل من الأطعمة والمشروبات مثل الشاي والقهوة والعصائر.

شرب الماء الزائد عما يمكن للكلى التخلص منه في وقت معين يمكن أن يضر بصحتنا. فهو لا يعطل وظائف المخ فحسب، بل إنه يخفف أيضًا الشوارد ، وخاصة الصوديوم في الدم.

إذا كانت مستويات الصوديوم أقل من النطاق الأدنى ، المسمى بنقص صوديوم الدم، تنتقل السوائل من الخارج إلى داخل الخلايا، مما يؤدي إلى تضخمها، إذا حدث مثل هذا الموقف لخلايا الدماغ ، فهو خطير وحتى يهدد الحياة.