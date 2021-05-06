نصائح لتسهيل عملية الهضم..أبرزها نظام غذائى غنى بالألياف وشرب الماء

كتب - محمود جلال

تؤثر الكثير من العوامل على عملية الهضم ، ويتضمن التقرير التالى نصائح لتسهيل عملية الهضم والتخلص من الشعور بالألم وفقا لتقرير لموقع "only my health".

نصائح لتحسين عملية الهضم



التزم بنظام غذائي غني بالألياف:

سيساعدك اتباع نظام غذائي يتكون من الألياف المكونة من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات على تحسين صحة الجهاز الهضمي، سيسمح لك أيضا بالتغلب على الإمساك وتنظيم حركات الأمعاء، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالألياف أيضا إلى إبعاد مشاكل أخرى مثل البواسير.

اتبع خطة وجبات مناسبة:

حاول التمسك بعادات الأكل الصحية واستبعد الأطعمة غير المرغوب فيها والحارة والدهنية والمعالجة والمشروبات الغازية من النظام الغذائي، اتبع الجدول الزمني المناسب كل يوم، يجب أن يكون وقت الإفطار والغداء والعشاء هو نفسه، لا تفرط في الأكل أو تختار الأكل بنهم أو الأكل العاطفي.

ابق رطبا:

إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء ، فأنت تفعل ذلك كله بشكل خاطئ، يساعد تزويد نفسك بالماء على تحسين عملية الهضم.

قلل من التدخين :

التدخين بجانب الافراط فى تناول الكافيين يؤذى الجهاز الهضمي عن طريق التسبب في مشاكل مثل حرقة وقرحة المعدة.

حافظ على نشاطك البدني:

إذا كنت تمارس الرياضة يوميا، فستكون نقطة إضافية بالنسبة لك، حيث سيستمر الطعام في الحركة عبر جهازك الهضمي وستكون قادرًا على إدارة الإمساك، سيسمح لك أيضًا بالحفاظ على الوزن الأمثل، لذا فمارس السباحة أو ركوب الدراجات أو التمارين الرياضية أو اليوجا أو الجمنازيوم أو الجري أو المشي.

السيطرة على التوتر:

حاول أن تظل هادئًا ومتوازنًا عن طريق التأمل كل يوم، يمكنك أيضًا القيام بالأنشطة التي تحبها لتجديد شبابك، اختر الرسم أو حل الألغاز أو الاستماع إلى الموسيقى أو الطهي، اقض بعض الوقت الجيد مع أحبائك.