اليوم السابع
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السبت، 08 فبراير 2025 05:23 م
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حصاد الوزارات.. وزير العمل يعلن عن 800 فرصة عمل بالمغرب بمرتب 1200 دولار شهريا

السبت، 08 فبراير 2025 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير العمل يعلن عن 800 فرصة عمل بالمغرب بمرتب 1200 دولار شهريا وظائف
كتب سيد الخلفاوى

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