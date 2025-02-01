أخبار 24 ساعة.. 1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التنظيم والإدارة: الإعلان عن مسابقات لشغل 404 وظائف بالجهاز الإدارى للدولة قريبا
وزير البترول: تعظيم الإنتاج المحلي للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية
إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية
الصحة: السياسات الصحية والسكانية ساهمت فى تحقيق الانخفاض بـمعدلات "نمو السكان"
وزير التربية والتعليم يلتقى بوفد من الجمعية الألمانية العربية للصداقة
للمرة الأولى منذ 17 عاما.. وزارة الصحة تعلن تحقيق أقل معدل إنجاب
1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات برواتب تصل 18 ألف جنيه
وزير التعليم العالى يلتقى رئيس هيئة الشراء الموحد
وزارة التضامن تنظم زيارات لطلاب الجامعات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بمدينة أسيوط الجديدة
وزير الرى يلتقى سفير كوت ديفوار لبحث التعاون فى مجال المياه
وزير العمل: توقيع اتفاقية لتعزيز توظيف عمالة مصرية بسوق العمل بالسعودية