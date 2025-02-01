أخبار 24 ساعة.. 1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التنظيم والإدارة: الإعلان عن مسابقات لشغل 404 وظائف بالجهاز الإدارى للدولة قريبا

وزير البترول: تعظيم الإنتاج المحلي للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية

إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

الصحة: السياسات الصحية والسكانية ساهمت فى تحقيق الانخفاض بـمعدلات "نمو السكان"

وزير التربية والتعليم يلتقى بوفد من الجمعية الألمانية العربية للصداقة