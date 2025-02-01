اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. 1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات

السبت، 01 فبراير 2025 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. 1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات وزارة العمل

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التنظيم والإدارة: الإعلان عن مسابقات لشغل 404 وظائف بالجهاز الإدارى للدولة قريبا

وزير البترول: تعظيم الإنتاج المحلي للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية

إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

الصحة: السياسات الصحية والسكانية ساهمت فى تحقيق الانخفاض بـمعدلات "نمو السكان"

وزير التربية والتعليم يلتقى بوفد من الجمعية الألمانية العربية للصداقة

للمرة الأولى منذ 17 عاما.. وزارة الصحة تعلن تحقيق أقل معدل إنجاب
 
1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات برواتب تصل 18 ألف جنيه
 
وزير التعليم العالى يلتقى رئيس هيئة الشراء الموحد
 
وزارة التضامن تنظم زيارات لطلاب الجامعات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب
 
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بمدينة أسيوط الجديدة
 

 







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وزارة التضامن

وزارة العمل

وزير التربية والتعليم

وزارة الصحة

وزيرة البيئة

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